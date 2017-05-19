WADA обязало РУСАДА заменить Исинбаеву и выполнить еще ряд условий

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило доклад, посвященный восстановлению членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В докладе говорится, что Россия должна выполнить четыре «неотложных» условия, передает ТАСС.

До конца мая РУСАДА должно провести выборы главы своего наблюдательного совета — WADA указывает, что нынешний руководитель этого органа, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, была выдвинута от Олимпийского комитета России. А правила требуют, чтобы это был независимый человек.

При этом член набсовета РУСАДА Сергей Хрычиков заявил агентству, что Исинбаева может остаться членом этого органа при новом председателе.

Кроме того, Россия должна была предоставить WADA доступ к данным биологических паспортов спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. По словам заместителя гендиректора WADA Роба Келера, представлявшего доклад, это требование в настоящее время уже выполнено, пишет Insidethegames.

Допинговые офицеры агентства также должны получить пропуска в закрытые города, в которых живут некоторые спортсмены.

Также РУСАДА должна внести изменения в устав, исключающие конфликт интересов.

Глава WADA Крейг Риди заявил, что по планам «дорожная карта» по восстановлению членства РУСАДА в организации должна быть выполнена к ноябрю.

«Я был бы очень расстроен, если бы к ноябрю мы не выполнили всю согласованную дорожную карту. Я уверен, что существующие в настоящий момент [в РУСАДА] условия, — корректируются», — сообщил он.

РУСАДА лишилась членства в WADA в 2015 году, с того времени российские легкоатлеты не могут выступать в международных соревнованиях.