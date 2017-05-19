Вирус WannaCry атаковал серверы МЧС

Вирус-вымогатель WannaCry (или WannaCrypt) во время глобальной атаки проник на серверы МЧС России. На работе спасательных служб эта атака не отразилась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, «пострадали серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами».

Были, в частности, атакованы серверы, расположенные в некоторых региональных центрах МЧС. Часть пострадавших данных удалось восстановить.

«Это касается работы бухгалтерско-финансовых служб, работа которых ведется в обычном режиме», — отметил источник.

Массированная вирусная атака произошла на прошлой неделе и затронула 150 стран мира. В России были заблокированы некоторые компьютеры «Мегафона», РЖД, СК и МВД.