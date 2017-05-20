На заклеивавшего детям рты скотчем воспитателя из Сибири завели дело

В городе Ангарске заведено уголовное дело на воспитателя детского сада. Об этом говорится в сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) по Иркутской области.

Женщину подозревают в совершении преступления по п. г ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Следствие обнаружило сообщение в СМИ о том, что воспитательница детского сада №71 заклеила детям рты скотчем и выложила в социальные сети фото одного из подопечных в таком виде. В разговоре со следователями женщина объяснила свое поведение тем, что хотела в процессе игры установить тишину в группе.

18 мая стало известно о том, что после информации об инциденте воспитательница была уволена из детского сада. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проверку информации по факту издевательств над детьми в детском саду Ангарска.