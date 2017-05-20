Владелец лондонского «Арсенала» отказался продать Усманову свои акции

Американский владелец лондонского «Арсенала» Стэн Кронке отказался продать свою долю акций российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Об этом пишет The Mirror.

Кронке, владеющий 67 процентами акций клуба, отказался от 1,3 миллиарда долларов, предложенных россиянином, и заявил, что «Арсенал» не продается. Усманову принадлежат 30 процентов ценных бумаг клуба.

Информация о заинтересованности Усманова в покупке контрольного пакета акций лондонского клуба появилась 19 мая.

Усманов стал совладельцем «Арсенала» в 2007 году. Тогда он приобрел 14,65 процента акций клуба у бывшего вице-президента «канониров» Дэвида Дина за 75 миллионов фунтов стерлингов (97,8 миллиона долларов). В феврале 2016-го предприниматель купил пакет акций компании Red & White Holdings Limited у своего партнера Фархада Мошири и завладел 30-процентной долей в «Арсенале».