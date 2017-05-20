В Ливии более 140 человек погибли атаки на авиабазу

В результате атаки на авиабазу, расположенную в городе Брак-аш-Шати на юге Ливии, погиб 141 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмеда аль-Мизмари.

Он отметил, что 103 из них являются солдатами ЛНА. При этом большая часть – казнены напавшей на авиабазу стороной. Среди казненных есть и представители местного населения. Более 100 военнослужащих были расстреляны. Пятеро обезглавлены.

Массовое убийство в Ливии осудил Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер. «Я возмущен сообщениями о значительном числе погибших, включая мирных граждан, а также информацией о том, что там могли совершаться массовые казни», — его слова цитирует Deutsche Welle.

В ООН обратили внимание на атаку авиабазы на юге Ливии в связи с тем, что к атаке, предположительно, причастен батальон, находящийся в составе министерства обороны страны, признаваемого ООН. Также есть информация, что батальон «МО Ливии» проводил атаку авиабазы совместно с боевиками террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

В свою очередь, правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, заявило, что не отдавало приказ об атаке авиабазы, произошедшей в четверг. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее, марте, войска командующего ЛНА маршала Халифы Хафтара в ходе атаки на востоке страны отбили два ключевых нефтяных порта — Рас-Лануф и Эс-Сидр, которые контролировались исламистскими «Бригадами обороны Бенгази».