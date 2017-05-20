Сбербанк предупредил клиентов о сбоях в SMS-рассылке и мобильном банке

Руководство Сбербанка обратилось к клиентам финансового учреждения с сообщением, что в работе банка возможны некоторые сбои. Об этом сообщает RNS.

В пресс-службе кредитной организации заявили, что в частности, в ближайшие дни могут наблюдаться задержки времени прихода SMS-сообщений, а также некорректная работа мобильного банка и приложения «Сбербанк онлайн».

В банке пояснили, что это связано с проблемами нескольких крупных телефонных операторов, пользователи которых оказались «вне зоны».

Ранее сообщалось, что крупные российские операторы испытывают проблемы в работе мобильной связи. В субботу в «МегаФоне» заявили, что произошедший 19 мая технический сбой в сотовых сетях компании полностью устранен, а пострадавшим абонентам будет предоставлена компенсация. О выплате компенсации пострадавшим от сбоя абонентам также сообщил работающий на сетях «МегаФона» оператор Yota.