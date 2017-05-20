Россия уступила Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 2:4. Результаты встречи опубликованы на официальном сайте соревнований.

Россияне вели после двух периодов 2:0, но пропустили четыре шайбы в третьем.

На 33-й минуте Евгений Кузнецов вывел сборную России вперед, спустя 2 минуты Никита Гусев увеличил преимущество. Канадцы отыгрались на 41-й минуте благодаря броску Марка Шайфли. На 56-й минуте Натан Маккинон сравнял счет, а еще через минуту Райан О'Райлли вывел канадцев вперед. На 59-й минуте Шон Кутюрье забросил четвертую шайбу.

Теперь россияне могут претендовать лишь на бронзу турнира, а в финале Канада сыграет с победителем пары Финляндия — Швеция.

По окончании полуфинального матча чемпионата мира определились лучшие игроки сборной России на турнире по версии тренерского штаба. Ими стали голкипер Андрей Василевский, защитник Антон Белов и нападающий Артемий Панарин.

На данный момент Панарин с 16 очками в активе (4 шайбы + 12 результативных передач) возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата мира. Белов, в свою очередь, набрал 4 (2 + 2) балла в 10 поединках турнира, а Василевский, принявший участие в восьми встречах, пропустил 10 шайб и провел три «сухих» матча.