Украина ввела антидемпинговые пошлины на шоколад из России

Украина ввела антидемпинговые пошлины на шоколад, произведенный в России. Соответствующее решение межведомственной комиссии по международной торговле опубликовано в газете «Правительственный курьер». Оно вступит в силу через месяц после публикации. На российские кондитерские изделия с какао введена пошлина в размере 31,33%, которая будет действовать в течение пяти лет.

Отмечается, что комиссия приняла такое решение на основании результатов антидемпингового расследования, проведенного Министерством экономического развития и торговли Украины. В ведомстве установили, что демпинговый импорт шоколада из России нанес «существенный вред национальному производителю».

Пошлинами будет облагаться шоколад и другие готовые пищевые продукты с содержанием какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой массой до двух килограммов, конфет с начинкой или без начинки, содержащих и не содержащих алкоголь, а также содержащих какао кондитерских изделий из сахара и его заменителей.

Днем ранее украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источник, близкий к украинской межведомственной комиссии по международной торговле, сообщило, Киев планирует ввести заградительные пошлины на российский шоколад и другие продукты из России, содержащие какао.