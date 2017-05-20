Пентагон допустил новые удары по Сирии при угрозе американским военным

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что американские удары по проправительственным силам в Сирии не повторятся, если не будет угрозы американским военнослужащим. Об этом передает «Интерфакс».

«Накануне я пообещал, что это не повторится, если не будет угрозы для наших сил», — заявил Данфорд. Он подчеркнул, что решение о нанесении удара носило оборонительный характер. «Наше командование на месте почувствовало угрозу»,— приводит агентство слова веначальника.

Джозеф Данфорд заявил, что накануне он имел «обычный» разговор с начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Он отметил, что США и Россия поддерживают контакты, направленные на предотвращение инцидентов, на разных уровнях, в том числе непосредственно в Сирии. При этом он выразил надежду на то, что российская стороны будет работать с сирийским режимом для безопасности проводимых военных операций.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что проправительственные силы в Сирии, по которым возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар, по всей видимости, были под управлением Ирана. «Это было наступательное движение..., хотя я и не знаю, были ли иранцы на земле»,— заявил Мэттис, его слова цитирует «Интерфакс»

18 мая истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение.