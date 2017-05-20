Рейтинг Трампа в США упал до рекордно низкого уровня после инаугурации
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа американцами упал до рекордно низкого уровня со дня инаугурации. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.
По данным опроса, который прошел 12-16 мая 2017 года, президента поддерживают 38% совершеннолетних граждан США, а 56% — нет. При этом 6% испытывают смешанные чувства.
Снижение произошло на фоне новостей о том, что Дональд Трамп мог при встрече в Белом доме передать засекреченную информацию министру иностранных дел Сергею Лаврову касательно запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Кроме того, в течение недели NYT, WP и другие издания выпустили серию публикаций с утверждениями о связях членов команды Трампа с Россией. Все они были основаны на рассказах анонимных источников. С момента победы на выборах в левых американских СМИ развернулась кампания с обвинениями против Трампа в связях с Россией. Сам президента США неоднократно называл эти сообщения «фейками».
Ранее доля избирателей, которые не одобряют деятельность президента США, достигла 58%. В первые недели работы Дональда Трампа этот показатель составлял 44%.