Лавров опроверг сообщения об обсуждении с Трампом отставки Коми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не обсуждал в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом отставку главы ФБР Джеймса Коми, передает РИА Новости.

«Мы эту тему вообще не затрагивали», — сказал Лавров на встрече с журналистами в Никосии.

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп якобы сказал официальным представителям России во время переговоров 10 мая, что Джеймс Коми оказывал на него огромное давление из-за скандала с «российским вмешательством» в президентские выборы 2016 года. Он якобы рассказал Лаврову об «облегчении» после увольнения Коми. Кроме того, Трамп в разговоре якобы назвал Коми «психом».

9 мая Трамп по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса освободил Джеймса Коми от должности главы ФБР. Сам глава ФБР узнал о своей отставке во время выступления перед коллегами в Лос-Анджелесе. Один из его помощников принес Коми записку, где было сказано, что тот уволен. Коми сразу же сообщил об этом собравшимся.