В Мексике толпа устроила самосуд над россиянином за расистские высказывания

В мексиканском Канкуне в результате нападения толпы тяжелые травмы получил гражданин России Алексей Макеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского консула в Мехико Дмитрия Болбота.

«В посольство поступает противоречивая информация, что он ранен, а также что он сам мог ранить мексиканца, мы ждем официального подтверждения», — заявил источник.

По некоторым данным, толпа собралась около дома Макеева после того, как о его местонахождении стало известно из социальных сетей. Собравшиеся заставили его выйти из дома, а затем напали на его. Во время потасовки россиянин ранил молодого человека ножом.

В свою очередь, другой собеседник агентства — россиянин, который проживает в Канкуне, — рассказал, что Макеев сделал два выстрела в мексиканца, ему «повезло, что толпа не разорвала его прямо на месте».

«Почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо, туда подтянули бойцов, связались с МИД Мексики, чтобы держали вопрос на контроле и защитили нашего гражданина», — подчеркнул Дмитрий Болбот.

Консул также отметил, что о Макееве в России снимали передачу, в которой утверждалось, что он психически болен. «Там рассказывалось, как он нападает на россиян на родине, что его принудительно лечили», — добавил он.