«МегаФон» пообещал компенсацию пострадавшим от сбоя абонентам

Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков заявил, что произошедший 19 мая технический сбой в сотовых сетях компании полностью устранен, а пострадавшим абонентам будет предоставлена компенсация. Об этом сообщается в официальной группе «МегаФон» в соцсети «ВКонтакте».

«О деталях [компенсации] сообщим дополнительно в начале рабочей недели», — уточнил Солдатенков. Он отметил, что это первая авария такого масштаба в истории компании.

О выплате компенсации пострадавшим от сбоя абонентам также сообщил работающий на сетях «МегаФона» оператор Yota. «Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 млн рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки», — заявил генеральный директор этой компании Владимир Добрынин.

19 мая «МегаФон» сообщил о «массовых сложностях со связью» в сети. При этом мобильный интернет от компании работал без сбоев. В компании заверили, что перебои не связаны с атакой вируса WannaCry, случившейся 12 мая. Представитель оператора «Ведомостям» сообщил, что перебои на сети вызваны отказом в базах UDR, в которых хранятся все данные о сим-картах. Позднее директор по связям с общественностью компании Петр Лидов уточнил, что причиной проблем со связью стала «ошибка софта».