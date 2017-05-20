Украинским пограничникам запретили пускать в страну 40 российских артистов

Почти 40 российским артистам закрыт въезд на Украину из-за посещение Крыма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу украинской Госпогранслужбы Виктора Назаренко.

«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы», — цитирует агентство чиновника.

Виктор Назаренко уточнил, что запрет въезда будет действовать в течение трех лет. Среди тех, кто попал под санкции, он назвал Наташу Королеву, Лолиту Милявскую, Людмилу Артемьеву и других артистов, в том числе не попавшую на состоявшийся в Киеве конкурс «Евровидение» певицу-инвалида Юлию Самойлову.