Сестра герцогини Кембриджской вышла замуж за миллиардера и бывшего гонщика

Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса, передает ВВС.

Церемония бракосочетания состоялась 20 мая в церкви святого Марка в Энглфилде в графстве Баркшир, которая также является приходской церковью семьи Миддлтон. Прессе было отказано в праве присутствовать на свадьбе. Утверждалось также, что гостям свадьбы запретили загружать фотографии в соцсети. Лишь небольшой группе фотографов разрешили вести съемку прибытия и отбытия гостей у церкви.

Приглашенными гостями на их свадьбе стали их королевские высочества принц Джордж и принцесса Шарлот, сами принц Уильям и Кэтрин, герцог и герцогиня Кембриджские, также младший брат Уильяма, принц Гарри с избранницей — актрисой Меган Маркл и родители невесты. Свадьба Мидлтон стала первым официальным событием, на котором принц Гарри и Меган Маркл публично присутствовали вместе.

Джеймс Мэтьюз является мультимиллионером, управляющим хедж-фондом Eden Rock Capital Management Group, одним из основателей которого он и является. Был также автогонщиком и дошел до соревнований уровня «Формулы-3», после чего стал заниматься финансами.