Фестиваль «Победили вместе» объявил результаты

19 мая в Севастополе завершил свою работу XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась в Доме офицера Черноморского флота РФ.

Гран-при получила картина «Земля просвещенных» (The Land of the Enlightened), бельгийского режиссера Пьетер-Жана Де Пю.

Приз президента фестиваля – «Равная величайшим битвам» (сериал), Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов, Россия.

Приз оргкомитета и попечительского совета фестиваля – «Наследие – шаг в будущее», Илья Михайлов-Соболевский, Россия.

Приз губернатора Севастополя – «У стен Москвы», Григорий Илугдин, Россия-Китай.

В рамках кинофорума проходило два конкурса: документальных и телевизионных фильмов.

В конкурсе документальных фильмов:

Приз за лучший полнометражный фильм – «Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева, Россия.

Приз за лучший короткометражный фильм – «Конкурс», Евгений Ховаев, Россия.

Приз за лучшую режиссерскую работу – «Сердце, 40 лет спустя» Евгений Голынкин, Россия.

Приз за лучшую сценарную работу – «После Гитлера» (After Hitler), Давид Корн-Бржожа, Франция.

Приз за лучшую операторскую работу – «Нормальный аутистский фильм» (Normal Autistic Film), Мирослав Янек, Чехия.

Приз за лучший фильм на военно-историческую тему – «Прифронтовой Донецк. Республика нон грата», Марк Барталмай, Неля Ойстрах, Германия.

Спецдиплом – «Обреченная красота» (Doomed Beauty), Хелена Тржештикова, Якуб Хейна, Чехия.

Приз зрительских симпатий – «Бежать от войны», Мария Иванова, Николай Викторов, Россия.

В конкурсе телевизионных фильмов:

Приз за лучший телефильм получили две картины - 1918. Бессарабия – Елена Пахомова, Молдова и «Одесса. Черная весна», Андрей Демин, Россия.

Приз за лучший документальный телесериал – «Владимир Юрзинов. Большой хоккей», Олег Солдатенков, Россия.

Приз за лучшее продюсирование фильмов о спорте – Михаил Тюркин.

Приз за лучший телефильм-портрет – «Король красных разведчиков в Китае (Рихард Зорге)», Яо Дунмэй, Китай.

Приз за лучшую телепрограмму – «Русский атом. Удивительные машины», Евгений Похоменков, Россия.

Приз за лучший телерепортаж – «150 – не предел, Михаил Чурбанов», Россия

Приз за лучшую социально-философскую работу – «В поисках веры», Асия Байгожина, Казахстан.

Приз за лучший фильм о культуре – «Сила музыки», София Шагаевская, Луганск, Украина.

Приз Черноморского флота РФ – «Они нас слышат», Владимир Самородов, Марина Труш, Россия.

Призы студенческого жюри (Киношколы):

Лучший студенческий фильм – «Американская мечта. Дым отечества», Андрей Ананин, Россия (ВГИК).

Лучшая режиссура – «Летать, Клавдия Антоненко», Россия (ВГИК).

Лучшая сценарная работа – «Замороженная звезда», Дияа Алших, Сирия (БГАИ).

Лучший дебют – «Уроки Айтматова», Рысбай Садыков, Киргизия (ВГИК)

Дипломы получили:

За лучший фильм о Второй мировой войне – «Память не меркнет», Нона Парсамян, Армения (Академия ТВ и радио Армении).

За лучший фильм в жанре сатиры - Скоро на Первом, Нозанин Абдулвасиева, Анастасия Сергеева, Москва, Россия (ВГИК)

За творческий поиск – «Сибирский ковчег», Павел Скоробогатов, Иркутск, Россия (ВКСР).

За веру и верность – «Ладан–навигатор», Александр Куприн, Россия.

Диплом также получил Кирилл Власенко за фильм «Гарич», Беларусь.

Приз прессы, аккредитованной на фестивале, достался фильму «Спасибо, доктор!» (Thank you, doctor!), Адилет Каржоев, Франция, Польша, Кыргызстан.

Ежегодный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» появился в 2005 году по инициативе проживающих в Крыму героев Советского Союза. Основная задача, которую ставит перед собой фестиваль, - объединить на одной территории актуальные произведения документального экрана, выполненные производящими компаниями и телеканалами государств евразийского пространства, а также других стран мира.

Организатор фестиваля — Евразийская Академия Телевидения и Радио (ЕАТР).

Президент фестиваля — народный артист России Владимир Меньшов. Генеральный продюсер фестиваля - президент ЕАТР Валерий Рузин.