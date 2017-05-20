Фестиваль «Победили вместе» объявил результаты
19 мая в Севастополе завершил свою работу XIII Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе». Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась в Доме офицера Черноморского флота РФ.
Гран-при получила картина «Земля просвещенных» (The Land of the Enlightened), бельгийского режиссера Пьетер-Жана Де Пю.
Приз президента фестиваля – «Равная величайшим битвам» (сериал), Георгий Негашев, Павел Фаттахутдинов, Андрей Титов, Россия.
Приз оргкомитета и попечительского совета фестиваля – «Наследие – шаг в будущее», Илья Михайлов-Соболевский, Россия.
Приз губернатора Севастополя – «У стен Москвы», Григорий Илугдин, Россия-Китай.
В рамках кинофорума проходило два конкурса: документальных и телевизионных фильмов.
В конкурсе документальных фильмов:
- Приз за лучший полнометражный фильм – «Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева, Россия.
- Приз за лучший короткометражный фильм – «Конкурс», Евгений Ховаев, Россия.
- Приз за лучшую режиссерскую работу – «Сердце, 40 лет спустя» Евгений Голынкин, Россия.
- Приз за лучшую сценарную работу – «После Гитлера» (After Hitler), Давид Корн-Бржожа, Франция.
- Приз за лучшую операторскую работу – «Нормальный аутистский фильм» (Normal Autistic Film), Мирослав Янек, Чехия.
- Приз за лучший фильм на военно-историческую тему – «Прифронтовой Донецк. Республика нон грата», Марк Барталмай, Неля Ойстрах, Германия.
- Спецдиплом – «Обреченная красота» (Doomed Beauty), Хелена Тржештикова, Якуб Хейна, Чехия.
- Приз зрительских симпатий – «Бежать от войны», Мария Иванова, Николай Викторов, Россия.
В конкурсе телевизионных фильмов:
- Приз за лучший телефильм получили две картины - 1918. Бессарабия – Елена Пахомова, Молдова и «Одесса. Черная весна», Андрей Демин, Россия.
- Приз за лучший документальный телесериал – «Владимир Юрзинов. Большой хоккей», Олег Солдатенков, Россия.
- Приз за лучшее продюсирование фильмов о спорте – Михаил Тюркин.
- Приз за лучший телефильм-портрет – «Король красных разведчиков в Китае (Рихард Зорге)», Яо Дунмэй, Китай.
- Приз за лучшую телепрограмму – «Русский атом. Удивительные машины», Евгений Похоменков, Россия.
- Приз за лучший телерепортаж – «150 – не предел, Михаил Чурбанов», Россия
- Приз за лучшую социально-философскую работу – «В поисках веры», Асия Байгожина, Казахстан.
- Приз за лучший фильм о культуре – «Сила музыки», София Шагаевская, Луганск, Украина.
- Приз Черноморского флота РФ – «Они нас слышат», Владимир Самородов, Марина Труш, Россия.
Призы студенческого жюри (Киношколы):
- Лучший студенческий фильм – «Американская мечта. Дым отечества», Андрей Ананин, Россия (ВГИК).
- Лучшая режиссура – «Летать, Клавдия Антоненко», Россия (ВГИК).
- Лучшая сценарная работа – «Замороженная звезда», Дияа Алших, Сирия (БГАИ).
- Лучший дебют – «Уроки Айтматова», Рысбай Садыков, Киргизия (ВГИК)
Дипломы получили:
- За лучший фильм о Второй мировой войне – «Память не меркнет», Нона Парсамян, Армения (Академия ТВ и радио Армении).
- За лучший фильм в жанре сатиры - Скоро на Первом, Нозанин Абдулвасиева, Анастасия Сергеева, Москва, Россия (ВГИК)
- За творческий поиск – «Сибирский ковчег», Павел Скоробогатов, Иркутск, Россия (ВКСР).
- За веру и верность – «Ладан–навигатор», Александр Куприн, Россия.
- Диплом также получил Кирилл Власенко за фильм «Гарич», Беларусь.
Приз прессы, аккредитованной на фестивале, достался фильму «Спасибо, доктор!» (Thank you, doctor!), Адилет Каржоев, Франция, Польша, Кыргызстан.
Ежегодный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» появился в 2005 году по инициативе проживающих в Крыму героев Советского Союза. Основная задача, которую ставит перед собой фестиваль, - объединить на одной территории актуальные произведения документального экрана, выполненные производящими компаниями и телеканалами государств евразийского пространства, а также других стран мира.
Организатор фестиваля — Евразийская Академия Телевидения и Радио (ЕАТР).
Президент фестиваля — народный артист России Владимир Меньшов. Генеральный продюсер фестиваля - президент ЕАТР Валерий Рузин.