Поклонская предложила проверить ФБК и Transparency International на коррупцию

Председатель Комиссии Госдумы по контролю за достоверностью депутатских сведений о доходах и имуществе Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Об этом она рассказала в интервью RNS.

«Я не включаю никакие организации ни в какие "черные списки", у меня их просто нет. Информацию нельзя не принимать только лишь потому, что какие-либо организации заполитизированы. Но, может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат», — заявила Поклонская, отвечая на вопрос, являются ли эти общественные организации, занимающиеся антикоррупционными расследованиями, «союзниками».

Поклонская уточнила, что работа подобных организаций может угрожать спокойствию и благополучию страны в целом.

«Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию – даже коррупционную – для своих нечистых целей. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю», - заявила Поклонская.

По ее словам, деятельность таких организаций больше похожа на PR-ход – они используют проблему для того, «чтобы о ней поговорить и оправдать за счет нее свое существование».

Поклонская добавила, что получала от ФБК обращение о проведении проверки в отношении мэра Нижнего Новогорода Ивана Карнилина.

«Он не депутат, поэтому это не в компетенции депутатской комиссии. Но они официально обратились, их организация официально зарегистрирована, поэтому в установленном порядке обращение было направлено прокурору. Других обращений не было», - уточнила Поклонская.