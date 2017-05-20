Путин поздравил Роухани с победой на выборах президента Ирана

Российский лидер Владимир Путин поздравил Хасана Роухани с победой на президентских выборах в Иране. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

«Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и по международной повестке дня», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД Ирана заявили, что Роухани по итогам подсчета 100% голосов был переизбран на второй срок. За действующего президента отдали голоса 57% избирателей (23,549 млн человек). Экс-генпрокурор страны аятолла Эбрахим Раиси при этом получил 15,786 млн голосов (38,5%). По данным МВД, явка на выборах составила 70%.

В свою очередь, председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев в интервью ТАСС отметил, что переизбрание Роухани является хорошим знаком как для Ирана, так и для России. «У нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше», — цитирует агентство сенатора.