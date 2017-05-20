Роухани официально победил на выборах президента Ирана

Министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли сообщил, что по окончательным итогам президентских выборов в стране победу одержал Хасан Роухани. Об сообщает IRNA.



За действующего президента отдали голоса 57% избирателей (23,549 млн человек). Экс-генпрокурор страны аятолла Эбрахим Раиси при этом получил 15,786 млн голосов (38,5%). По данным МВД, явка на выборах составила 70%.

В свою очередь, Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини поздравила Роухани с победой. «Иранцы увлеченно принимали участие в политической жизни своей страны. Я поздравляю президента Хасана Роухани с полученным сильным мандатом»,— написала она в субботу в своем твиттере.

Председатель комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев в интервью ТАСС отметил, что переизбрание Роухани является хорошим знаком как для Ирана, так и для России. «У нас неплохо получалось находить общий язык ранее, убежден, получится и дальше», — цитирует агентство сенатора.