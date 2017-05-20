Трамп в Саудовской Аравии заключил оружейную сделку на 110 млрд долларов

США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на сумму 110 млрд долларов. Об этом в твиттере сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

«В Саудовской Аравии президент только что заключил крупнейшую единовременную сделку по обороне в американской истории, завершив переговоры о вооружениях на сумму более 109,7 млрд долларов», — написал Спайсер. По его словам, Вашингтон поставит Эр-Рияду истребители, танки, радары, боевые корабли и системы противоракетной обороны.

Шон Спайсер добавил, что сделка президента США с Саудовской Аравией включает еще 250 млрд долларов коммерческих инвестиций, которые позволят создать сотни тысяч рабочих мест в США. Таким образом, общий объем заключил соглашений между странами составляет 350 млрд долларов.

Соглашения были подписаны в рамках состоявшегося в субботу официального визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. В свою очередь, визит в Эр-Рияд проходил в рамках большого зарубежного вояжа, в ходе которого Дональд Трамп также планирует посетить Израиль и Ватикан, принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встретиться с лидерами стран «Большой семерки» на Сицилии. Это его первая иностранная поездка в качестве главы государства.