Шепелев обжалует решение суда о возврате денег «Русфонду»

Телеведущий Дмитрий Шепелев обжалует решение суда, который обязал родственников Жанны Фриске вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей, собранных на лечение певицы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня — благополучие и спокойствие моего сына», — заявил Шепелев. «Я рад, что в деле "Русфонда" были поставлены точки над "и" и более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги», — добавил он.

Телеведущий подчеркнул, что ни он, ни его сын Платон Шепелев «к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам». В суде, по его словам, были представлены доказательства, что собранные за несколько недель до смерти Жанны Фриске деньги обналичила ее мать Ольга Фриске. «Очевидно, что за четыре дня до смерти невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека», — отметил Шепелев. Он также подчеркнул, что не знает, как были потрачены эти средства.

19 мая Перовский районный суд Москвы постановил взыскать 21,633 млн рублей с родственников певицы Жанны Фриске. В 2014 года «Русфонд» собрал на лечение певицы от рака около 25 млн рублей. Большинство из этих средств на момент ее смерти остались неизрасходованными и должны были пойти на лечение детей. Иск о возврате 21,6 млн рублей подавал «Русфонд». В качестве ответчиков выступили родители певицы и ее четырехлетний сын Платон, интересы которого представляет его отец Дмитрий Шепелев.