В Transparency Int пообещали «запилить» расследование в отношении Поклонской

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и в российском отделении Transparency International прокомментировали предложение депутата Натальи Поклонской проверить эти организацию на коррупцию.

Ранее депутат предположила, что, «может, они поэтому и громче всех кричат», потому что на «воре и шапка горит».

Как заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридического отдела ФБК Любовь Соболь, фонд готов на любые проверки, поскольку «ему нечего скрывать». Она также напомнила, что ФБК регулярно подвергается различным проверкам.

«Поклонская, наверное, не в курсе, что ФБК регулярно проверяют и правоохранительные органы, и различные другие организации. У нас проводятся обыски, и всю нашу документацию неоднократно изымали», — заявила представитель фонда.

По ее словам, деятельность ФБК «настолько прозрачна, насколько вообще может быть прозрачна деятельность какой-либо организации в России». «Нам скрывать нечего, если она хочет проверить нас дополнительно, то она может это сделать, хотя компетенции у нее такой нет», — добавила Соболь.

Глава российского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Тransparency International Илья Шуманов в Facebook прокомментировал высказывания Поклонской. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — написал он.