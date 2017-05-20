Порошенко рассказал об отправке десантникам в Донбасс новых танков Т-80

Концерн «Укроборонпром» подготовил для Высокомобильных десантных войск Украины очередную партию танков Т-80. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Украины Петр Порошенко.

По его словам, новая партия танков будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую. «Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», – добавил Порошенко.

Согласно подписям в видео, калибр пушки танка составляет 125 мм. Боевая масса танка – 44,5 т. Максимальная скорость – 70 км/ч.