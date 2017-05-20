Посольство РФ раскритиковало «трюки» газеты Times с фото Путина

Посольство России в Великобритании в своем твиттере раскритиковало журналистов газеты The Times за «фокусы с изображениями» в статье, посвященной вирусу-вымогателю WannaCry.

«Дешевые/кухонные трюки с изображениями», — написало диппредставительство на своей странице, используя вирусный хештег #Russiansdidit («Русские сделали это снова») В соцсетях им пользуются для описания тех ситуаций, вину за которые якобы можно переложить на Россию.

В свежем материале под названием «Хакеры сделали нам последнее предупреждение» автор рассказывает о том, с какими масштабами и легкостью вирус поразил компьютеры в 150 странах мира, парализовав работу многих важнейших госучреждений. Материал Сопровождается иллюстрацией с экраном-блокиратором, который появляется, когда WannaCry поражает компьютер, при этом на его фоне изображен Владимир Путин.

В статье помимо Путина на картинке изображен еще и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Под фотографией напечатан следующее: «И Владимир Путин, и Ким Чен Ын задействуют хакеров, но кто действительно стоял за атакой WannaCry?»

Ранее в субботу ведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер выразил сожаление по поводу своего «грубого» комментария в адрес Дональда Трампа. Об этом пишет The Daily Telegraph. В беседе со сторонником американского президента журналист предположил, что тот будет защищать главу Белого дома, даже если он «сходит на стол по-большому».