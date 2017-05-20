Мемория. Михаил Веллер

20 мая 1948 года родился Михаил Веллер, писатель

Личное дело

Михаил Иосифович Веллер (69 лет) родился в семье офицера. Сменил несколько школ из-за переездов семьи по гарнизонам Дальнего Востока и Сибири, закончил с золотой медалью школу в Могилеве, после чего поступил на отделение русской филологии филфака Ленинградского университета.

После института полгода служил в артиллерии, после чего был комиссован. После защиты диплома по теме «Типы композиции современного русского советского рассказа» по распределению оказался преподавателем в сельской школе (русский язык и литература), откуда ушел при первой возможности.

Писатель сменил множество профессий – был матросом, пионервожатым, рабочим на бетонном заводе, землекопом. В составе бригады шабашников валил лес, перегонял скот из Монголии в Бийск. Некоторое время работал младшим научным сотрудником Государственном музее истории религии и атеизма (Казанский собор), совмещая несколько должностей от экскурсовода до столяра. В 1975 году был корреспондентом-«многостаночником» заводской газеты обувного объединения «Скороход».

Первый рассказ Веллера был опубликован в стенгазете университета. После этого довольно долгое время его рассказы отклонялись всеми редакциями. В попытке облегчить процесс публикаций Михаил вступил в студию прозы при журнале «Звезда», но безрезультатно.

Первые регулярные публикации (юмористические рассказы в городских газетах) относятся к 1978 году. Зарабатывал писатель литературной обработкой военных мемуаров при издательстве «Лениздат» и написанием рецензий для журнала «Нева».

Чтобы иметь возможность публиковаться, в 1979 году Веллер переехал в Таллин, поскольку Прибалтика всегда была либеральнее остальной части Союза, к тому же там была меньшая конкуренция за «место под солнцем» среди писателей. Работал в республиканской газете «Молодежь Эстонии». В 1980 году уволился из газеты, тогда же появились первые публикации в журналах «Таллин», «Литературная Армения», «Урал».

Первый же сборник рассказов Михаила Веллера «Хочу быть дворником», вышедший в 1983 году, привлек внимание как критиков, так и читателей. На Московской международной книжной выставке-ярмарке права на книгу были проданы за рубеж. В СССР ее перевели на эстонский, армянский и бурятский языки, а отдельные рассказы издавались во Франции, Италии, Голландии, Болгарии, Польше.

В 1998 году вышел объемистый нон-фикшн Веллера «Все о жизни» с изложением теории энергоэволюционизма – «всеобщая теория всего», как определил жанр сам автор. Тогда же он был принят в Союз писателей, работал заведующим отделом русской литературы таллинского русскоязычного журнала «Радуга».

С 2006 по 2014 год вел еженедельную передачу на Радио России «Поговорим с Михаилом Веллером».

В 2008 году решением президента Эстонии Михаил Веллер был награжден орденом Белой звезды 4 класса.

В 2009 году вышла в свет книга писателя «Легенды Арбата», в 2010 году — социологический трактат «Человек в системе», в 2011 году — «Мишахерезада».

В 2014 году была опубликована книга «Любовь и страсть» — обзор посвящённых любви шедевров мировой литературы.



Живёт в Москве

Михаил Веллер

Чем знаменит

Михаил Веллер – один из самых издаваемых в России писателей. Так, его роман 2000 года «Гонец из Пизы» всего за год выдержал 11 изданий.

Веллер создал теорию, которой дал название «энергоэволюционизм», излагаемую в нескольких как художественных, так и нон-фикшн произведениях. Согласно этой теории, развитие Вселенной есть эволюция первичной энергии Большого Взрыва, энергия которого связывается во все усложняющиеся материальные структуры, которые, в свою очередь, снова распадаются с выделением энергии, и эти циклы идут с ускорением. Человеком, по Веллеру, движет стремление к получению максимально сильных ощущений, для чего необходимо совершение максимальных действий по изменению окружающей среды. Ускоряя прогресс цивилизации, человечество захватывает свободную энергию и, преобразуя, выделяет её наружу в увеличивающихся масштабах и с увеличивающейся скоростью. Целью же человечества является выделение максимального количества вещества Вселенной – фактически речь идет об организации нового Большого взрыва, который уничтожит нашу Вселенную и спровоцирует рождение новой.

С докладом по своей теории Михаил Веллер выступал в Российской академии наук и на Международном философском форуме в Афинах.

Веллер – писатель, явно ориентированный на классику. Несмотря на эксперименты с формой и обилие скрытых цитат, причислить его к модернистам или тем более постмодернистам едва ли возможно. Своим главным творческим учителем Веллер считает Льва Толстого.

Свои взгляды на мастерство писателя (и на то, как к этому мастерству прийти) Веллер неоднократно излагал в художественной и дидактической форме – это рассказ «Гуру», книга «Технология рассказа».

О чем надо знать

С именем писателя связано несколько скандалов. На Московской международной книжной ярмарке Михаил Веллер плюнул в критика Романа Арбитмана, который ранее написал о нем сатирический материал.

В марте 2017 года Веллер во время съемок вышел из себя и бросил стакан в ведущего на телеканале ТВЦ. Свой поступок писатель объяснил тем, что теряет над собой контроль, когда ему заявляют, что он говорит неправду.

В апреле 2017 года Веллер во время прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы» также устроил скандал, посчитав, что ведущая Ольга Бычкова сбивает его с мысли. Заявление ведущей, что она будет время от времени задавать вопросы, вывело гостя из себя: он отшвырнул микрофон, после чего плеснул ведущей в лицо водой из чашки, бросил чашку и ушёл с оскорбительными словами в адрес Бычковой. После инцидента главред Эха Москвы Алексей Венедиктов заявил о приостановке сотрудничества с Веллером до принесения писателем извинений.

Прямая речь

О жизненной позиции: «Традиционалист и новатор-бунтарь смешаны в любом человеке, дело только в пропорции. Если брать жизненные воззрения, то меня можно считать сугубым традиционалистом: для себя я придерживаюсь извечных ценностей. Мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной, зло должно быть наказано адекватным образом, просить подаяния стыдно даже у Сороса, убийца должен быть положен в землю рядом с убитым... короче, моральный кодекс от сотворения времен и без поправок на современные "гуманизмы" и "равенства"».

О государстве: «Государство – это форма организации социальной материи, обеспечивающая максимальный энергетический потенциал данной совокупной биологической массы этой материи. Государство обеспечивает максимальную производительность своих граждан. Государство – такая форма организации больших людских масс, когда они делают максимум возможного. Государство – наиболее структурированная форма социальной материи, наиболее упорядоченная. То есть – отстоящая дальше всего от хаоса ... максимально энергосодержащая».

О работе скотогона: «Условия были первобытные, выпускали в горы, не дав даже ведер, ножей и топора. Поэтому по дороге скотогон крал все, что могло пригодиться в лагерном хозяйстве. Поэтому скотогонов терпеть не могли. А еще скотогон любил напиться и поэтому ему не продавали спиртное. И скотогоны пили одеколон. А еще скотогонам выдавали карабин на бригаду, и не проходило ни одного лета, чтобы из этого карабина кто-то кого-то не подстрелил».

Философ Давид Дубровский об энергоэволюционизме: «Смесь банальностей, общих мест с теоретически неясными, некорректными утверждениями.

Сергей Довлатов о Веллере: «Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллина, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: "Он пах духами" (вместо "пахнул"), "продляет" (вместо "продлевает"), "Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей" (вместо "коия", а еще лучше —"которая"), "снизошел со своего Олимпа" (вместо "снизошел до"). Что это значит?».

Критик Григорий Ревзин о Веллере: «Веллер вообще по преимуществу хорош острым чувством брезгливости, которое он к себе вызывает».

Социолог Александр Тарасов о книге Веллера «Махно»: «Власти дали г-ну Веллеру задание — под 90-ю годовщину Октябрьской революции написать доступным языком (доступным даже малограмотным, даже уголовникам, шпане, наркоманам и алкоголикам) об этой самой революции. Написать так, чтобы социальные низы, которым и адресована эта книга, выучили: революции вредны и опасны, надо покорно сносить все унижения и издевательства со стороны властей предержащих — и ни в коем случае не задумываться о возможности социальных изменений. И даже не мечтать о них. И уж тем более ни в коем случае не думать о возможности новой революции. Раньше я полагал, что такие высоты (или глубины?) идеологической проституированности можно наблюдать только на нашем телевидении. Я был не прав».

6 фактов о Михаиле Веллере

Летом 1969 года без денег на спор добрался от Ленинграда до Камчатки, где обманом получил пропуск в пограничную зону.

Веллер экстерном сдал ускоренный курс матроса второго класса.

В 1970 году Веллер симулировал психическое расстройство, чтобы получить академический отпуск, и какое-то время провел в психиатрической лечебнице.

Хотя Веллер долго работал журналистом, в книгах он настаивает на несовместимости этой профессии с ремеслом писателя.

Рекомендацию в Союз писателей Веллеру дали Борис Стругацкий, семинар которого он посещал, и Булат Окуджава.

Оптимальным строем для России на данном этапе Веллер считает «конституционную диктатуру».

Материалы о Михаиле Веллере



Официальный сайт Михаила Веллера



Статья о Михаиле Веллере в Википедии

Подборка материалов Михаила Веллера на сайте «Эхо Москвы»

Онлайн-интервью Михаила Веллера

Интервью Михаила Веллера «Комсомольской правде»

Рецензия на книгу Михаила Веллера «Махно»