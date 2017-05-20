Москва направила в ВТО запрос из-за украинских санкций

Россия отправила запрос в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на проведение консультаций по вопросу вводимых Киевом санкций против Москвы, передает ТАСС со ссылкой на главу Минэкономразвития России Максиму Орешкина.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — сказал глава ведомства в ходе встречи министров торговли стран АТЭС.