Yota выплатит 20 миллионов рублей пострадавшим от сбоя

Мобильный оператор Yota (работает на сетях «Мегафона») выделит до 20 миллионов рублей для абонентов, которые пострадали от пятничного сбоя. Об этом говорится в сообщении компании, которое в субботу, 20 мая, приводит «Интерфакс».

«Мы приняли решение выплатить компенсацию до 20 миллионов рублей клиентам, которые остались в этот день без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом», — отметил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Уточняется, что в качестве компенсации Yota предоставит скидку на следующий расчетный период. Для ее получения клиентам мобильного оператора нужно обратиться в службу поддержки, отмечают в компании.