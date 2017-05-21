Умер первый президент Удмуртии

В Германии скончался первый президент Удмуртии, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков. Об этом сообщил его пресс-секретарь Виктор Чулков, передает ТАСС.

«Александр Александрович скончался сегодня днем в клинике», — пояснил он.

Волков проходил курс лечения в связи с рецидивом онкозаболевания, от которого он страдал с 2000 года.

Напомним, что Волков возглавлял Удмуртию с 2000 по 2014 годы, а затем стал сенатором от республики. Он планировал участвовать в выборах в государственный совет региона в 2017 году, а затем перейти в верхнюю палату парламента.