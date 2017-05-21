Reuters рассказало об отделении в разведке КНДР для организации кибератак

В главном разведывательном агентстве КНДР действует специальное отделение, которое могло запустить несколько масштабных кибератак. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бежавших из КНДР, чиновников и экспертов в сфере интернет-безопасности.

Отделение может называться Unit 180. По словам экспертов, есть подтверждения того, что Северная Корея причастна к распространению вируса WannaCry.

По словам бывшего профессора информатики из КНДР, который покинул страну в 2004 году, Unit 180 взламывает системы финансовых учреждений и снимает деньги с их банковских счетов. Профессор отметил, что несколько его бывших учеников присоединились к Стратегическому кибер-командованию Северной Кореи или так называемой «киберармии» страны. Хакерам позволяется выезжать за пределы КНДР, чтобы «иметь лучший доступ к интернету и не оставлять следов». Эту информацию подтвердили и в МИД Южной Кореи, пояснив, что кибератаки КНДР производятся «через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение».

Кроме того, Северную Корею связывают с хакерской группой Lazarus, которая в 2016 году попыталась украсть из Центрального банка Бангладеш 951 млн долларов через систему международных межбанковских переводов SWIFT. Хакеры могли атаковать и голливудскую студию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.