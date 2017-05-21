ГИБДД начнет работать на российском процессоре «Байкал»

Подразделения ГИБДД и пункт оказания госуслуг получат системы, базирующиеся на отечественных процессорах «Байкал». Таким образом, они начнут работать в российской операционной системе, передает ТАСС.

«В дополнение к установленным серверам "Эльбрус" подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре "Байкал", с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему», — заявили в пресс-службе МВД.

В МВД переход назвали запланированным.

Отметим, ранее в МВД заявили, что 12 мая при атаке компьютерных систем, предположительно, вирусом WannaCry утечки служебных данных не произошло.