21 мая 2017, 17:41
ГИБДД начнет работать на российском процессоре «Байкал»
Подразделения ГИБДД и пункт оказания госуслуг получат системы, базирующиеся на отечественных процессорах «Байкал». Таким образом, они начнут работать в российской операционной системе, передает ТАСС.
«В дополнение к установленным серверам "Эльбрус" подразделения ГИБДД и пункты оказания государственных услуг в текущем году будут оснащаться рабочими станциями, построенными на российском процессоре "Байкал", с одновременным переходом на отечественную защищенную операционную систему», — заявили в пресс-службе МВД.
В МВД переход назвали запланированным.
Отметим, ранее в МВД заявили, что 12 мая при атаке компьютерных систем, предположительно, вирусом WannaCry утечки служебных данных не произошло.
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