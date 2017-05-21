В Госдуме заявление Transparency International расценили как шантаж

В Госдуме слова заместителя главы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова о расследовании в адрес депутата Натальи Поклонской могут расценить как шантаж. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, передает ТАСС.

«Такого рода высказывания в адрес представителя власти, который исполняет свои полномочия, абсолютно недопустимы, и могут быть оценены как шантаж», — заявил он.

Васильев пояснил, что депутат вправе инициировать расследование, если у него возникли вопросы к деятельности организации, так как «это его полномочия, которые защищены законом России».

«А представителям иностранных организаций хорошо бы вначале изучить российское законодательство и с уважением к нему относиться», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Васильев заметил, что такие заявления Transparency International могут быть расценены как угрозы в адрес политика.