СМИ сообщили о проживании Трампа в Израиле в номере-бомбоубежище

Президент США Дональд Трамп в Израиле поселится в бронированном гостиничном номере. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Такое решение принято исходя из требований безопасности. Управляющий отеля David в Иерусалиме Шелдон Ритц рассказал, что номер Трампа будет защищен от взрывов, газа, яда и пуль, а, помимо прочего, он способен выдержать обрушение всего здания.

Президента СШа в его поездке в Иерусалим и Вифлеем будут сопровождать 1000 человек из его окружения.

Ранее СМИ сообщали также, что отель Трампа в Израиле будут охранять роботы.