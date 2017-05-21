Россияне завоевали бронзу ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира 2017 года. Россияне одолели национальную команду Финляндии. Встреча в Кельне завершилась со счетом 5:3.

Сначала россияне получили преимущество сразу в четыре шайбы. Однако буквально за несколько секунд до окончания второго периода финны отыграли одно очко, а в третьей двадцатиминутке - реализовали еще две результативные атаки.

Однако в середине третьего периода россияне в пятый раз забили шайбу в ворота финнов.

Отметим, что среди россиян шайбы забили Никита Гусев (2), Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.