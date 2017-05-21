21 мая 2017, 19:34
Россияне завоевали бронзу ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира 2017 года. Россияне одолели национальную команду Финляндии. Встреча в Кельне завершилась со счетом 5:3.
Сначала россияне получили преимущество сразу в четыре шайбы. Однако буквально за несколько секунд до окончания второго периода финны отыграли одно очко, а в третьей двадцатиминутке - реализовали еще две результативные атаки.
Однако в середине третьего периода россияне в пятый раз забили шайбу в ворота финнов.
Отметим, что среди россиян шайбы забили Никита Гусев (2), Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров.
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