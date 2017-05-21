21 мая 2017, 11:54
Французский гонщик врезался в борт во время квалификации Indy 500
Французский автогонщик Себастьян Бурдэ во время квалификации Indianapolis 500 потерял управление болида и врезался в ограждение трассы. Этот момент попал на видео.
После столкновения Бурдэ не смог самостоятельно выбраться из машины. Его госпитализировали с переломами бедра и тазовых костей. Жизни гонщика ничего не угрожает.
Отметим, что Бурдэ является одним из самых успешных автогонщиков в истории американского чемпионата Indy Car.
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