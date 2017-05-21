Французский гонщик врезался в борт во время квалификации Indy 500

Французский автогонщик Себастьян Бурдэ во время квалификации Indianapolis 500 потерял управление болида и врезался в ограждение трассы. Этот момент попал на видео.

После столкновения Бурдэ не смог самостоятельно выбраться из машины. Его госпитализировали с переломами бедра и тазовых костей. Жизни гонщика ничего не угрожает.

Отметим, что Бурдэ является одним из самых успешных автогонщиков в истории американского чемпионата Indy Car.