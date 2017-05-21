ЦСКА пробился в Лигу Чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 4:0 в последнем туре чемпионата России. Эта победа позволила клубу выйти в Лигу чемпионов.

По итогам матча ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице и обошел «Зенит». Питерцы теперь смогут сыграть только в Лиге Европы. Туда же пробился и «Краснодар», занявший четвертое место в чемпионате.

Кроме того, по итогам последнего тура из премьер-лиги вылетел клуб «Крылья советов», который проиграл «Тереку» со счетом 1:3 и занял предпоследнее место в турнирной таблице.