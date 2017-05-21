21 мая 2017, 14:01
«ЕР» решила добиться признания Transparency International нежелательной
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров будет добиваться признания Transparency International нежелательной организацией в России. Соответствующее заявление он подаст в Гепрокуратуру, сообщает РИА Новости.
«Я на ближайшей неделе подам заявление в прокуратуру о признании Transparency International нежелательной организацией, потому что они проводят антироссийскую работу, шантаж и нарушение законов», -—отметил Федоров.
Ранее депутаты пообещали, что передадут в Генпрокуратуру обращение по поводу слов замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской, которая предложила проверить организацию на коррупцию.
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