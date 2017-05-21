Эрдоган стал председателем правящей партии Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган избран председателем правящей Партии справедливости и развития на tt внеочередном съезде. Об этом сообщает CNN Turk.

За кандидатуру Эрдогана проголосовали 1414 делегата.

Решение вернуться в партию Эрдоган принял после того, как в турецкую конституцию были приняты поправки, предусматривающие переход к президентской системе правления. Ранее основной закон страны запрещал президенту быть членом политической партии при избрании на пост.