21 мая 2017, 18:31
Эрдоган стал председателем правящей партии Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган избран председателем правящей Партии справедливости и развития на tt внеочередном съезде. Об этом сообщает CNN Turk.
За кандидатуру Эрдогана проголосовали 1414 делегата.
Решение вернуться в партию Эрдоган принял после того, как в турецкую конституцию были приняты поправки, предусматривающие переход к президентской системе правления. Ранее основной закон страны запрещал президенту быть членом политической партии при избрании на пост.
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