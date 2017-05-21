Прекратил вещание украинский Euronews

Украинская служба телеканала Euronews объявила о закрытии. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook телеканала.

«Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас», - сказано в нем.

Отметим, служба начала работать в стране в октябре 2010 года. однако в 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины решило прекратить отношения с телеканалом как невыгодные с финансовой точки зрения, а также из-за невозможности влиять на контент. К тому моменту выяснилось, что долги перед телеканалом достигли 176 млн гривен. Журналисты службы организовывали акцию протеста против ее закрытия, но решение осталось в силе.