СМИ сообщили о внезапном визите Путина во Францию

Президент Владимир Путин 29 мая отправится во Францию с незапланированным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Формальным поводом для поездки Путина станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру Первому. Как заявил источник в Кремле, «повестка визита будет насыщенной». Другой собеседник издания отметил, что «трудно себе представить», что Путин полетел бы во Францию, не получив согласия на встречу с новым президентом страны Эммануэлем Макроном.

В комментарии ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и и не опроверг данную информацию: «Мы своевременно сделаем объявление».