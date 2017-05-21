Журналисты узнали о ликвидации 20 информаторов ЦРУ в Китае

Китай противодействует шпионским операциям Центрального разведывательного управления США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

В Китае с 2010 по 2012 год были убиты или арестованы от 18 до 20 информаторов американской разведки. Расстрел одного из работающих на ЦРУ агентов произошел на глазах его коллег во дворе правительственного здания.

По мнению источников, сейчас положение американской разведки в Китае является наихудшим за последние десятилетия. Провалы в Китае спровоцировали разлад между высокопоставленными контрразведчиками из ЦРУ и ФБР. Кто-то из них полагает, что осведомитель сидит внутри самого ЦРУ, другие предполагают, что это дело рук китайских хакеров, которые взломали американскую зашифрованную систему связи с информаторами за рубежом.

Одновременно, как отмечают источники, к 2010 году качество получаемой из Китая информации повысилось за счет вербовки информаторов внутри бюрократического аппарата Пекина, которые разочаровались в коррупции правительства. Но уже к началу 2011 года многие агенты в Китае начали исчезать.

Ни в ЦРУ, ни в ФБР эту информацию комментировать не стали.

Как отмечает NYT, все события произошли до 2015 года, когда китайским хакерам удалось в ходе кибератаки на правительственные сети США получить доступ к четырем миллионам персональных данных работников госструктур.