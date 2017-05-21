Трамп обратился к исламским лидерам с предложением сотрудничать

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не хочет поучений в адрес мусульманских стран, а планирует сотрудничать с ними. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Такие заявления прозвучали в речи Трампа к мусульманскому миру в рамках Арабо-американского исламского саммита в Эр-Рияде.

По словам американского лидера, что для США главную роль всегда будет играть безопасность граждан страны.

«Мы здесь не для того, чтобы поучать, не для того, чтобы говорить другим людям, как жить, что делать и кем быть или как верить в бога. Вместо этого мы здесь предлагаем сотрудничество, основанное на взаимных интересах и ценностях, чтобы достигнуть лучшего будущего для всех», — пояснил Трамп.

Трамп назвал главной совместной целью истребление терроризма и недопущение его развития в любых видах.

Отметим, что Белым домом уже опубликованы отрывки речи Трампа.