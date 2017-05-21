Мексиканцы потребовали депортировать избитого блогера из РФ

Власти Мексики отправят на родину избитого за расистские высказывания россиянина Алексея Макеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в Национальном институте миграции Мексики, он попросит российское консульство оказать содействие в вопросе депортации.

Как указывает местный портал Excelsior, Макеева могут выслать только после окончания расследования нападения и обстоятельств, при которых был избит блогер.

Как рассказал российский консул Дмитрий Болбот, россиянин живет в Мексике легально, имеет статус беженца и постоянный вид на жительство.

«В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным, заполнить соответствующее заявление, либо должно быть решение компетентных органов о его депортации», — отметил Болбот.

Напомним, Макеева избили в мексиканском Канкуне после того, как он допустил оскорбления местного населения в своих материалах.