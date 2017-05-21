Москалькова подписала обращение к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подписалась под обращением, адресованным президенту США Дональду Трампу, которое содержит просьбу о помиловании осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подписала обращение на имя президента США о его помиловании», — заявила Москалькова.

По ее словам, «в США нет омбудсмена, нет уполномоченного по правам человека».

Ранее с просьбой помиловать Ярошенко к Трампу обращалась мать летчика. Однако в апреле она скончалась в ростовской больницу.