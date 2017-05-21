21 мая 2017, 16:18
Москалькова подписала обращение к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подписалась под обращением, адресованным президенту США Дональду Трампу, которое содержит просьбу о помиловании осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я подписала обращение на имя президента США о его помиловании», — заявила Москалькова.
По ее словам, «в США нет омбудсмена, нет уполномоченного по правам человека».
Ранее с просьбой помиловать Ярошенко к Трампу обращалась мать летчика. Однако в апреле она скончалась в ростовской больницу.
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