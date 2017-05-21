В Мексике возбуждено дело после убийства во время драки с блогером из РФ

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо возбудила уголовное дело после гибели местного жителя во время драки с российским блогером Алексеем Макеевым в Канкуне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

Во время потасовки 19-летний парень получил ранения, что впоследствии привело к его смерти.

В документах прокуратуры имя россиянина не называется, приводятся лишь его инициалы.

«Прокурор начал дело за номером 124/2017 об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием (ножом) иностранный гражданин, который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжелым состоянием», — заявили в ведомстве.

В настоящее время иностранный гражданин содержится в больнице «в качестве задержанного».

Ранее местные жители призвали депортировать Макеева в Россию. Он был избит за расистские высказывания в адрес местного населения.