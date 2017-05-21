Порошенко заявил о способности Украины прожить без российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко заявил о способности украинцев прожить без российских социальных сетей. Его слова приводит телеканал «112 Украина».

Такое заявление Порошенко сделал во время мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий. «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», — отметил он.

По данным агентства УНИАН, Порошенко также отметил, что «в течение последних трех лет» на Украине проводится «декоммунизация».

«Вот почему произошел так называемый ленинопад и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов», — пояснил украинский президент». «Потому что коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране», — заключил он.