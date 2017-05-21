КНДР снова запустила ракету

КНДР провела очередной пуск своей ракеты, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные южнокорейских военных.

К настоящему моменту модификация ракеты не определена.

В заявлении, опубликованным управлением Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сказано, что пуск был произведен днем 21 мая возле Пукчана.

Других подробностей запуска не приводится.

Отметим, что ранее КНДР объявила об успешном испытании ракеты под названием Hwasong-12, которая пролетела 787 км.