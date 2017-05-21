Поклонская пригласила Transparency International посмотреть ее имущество

Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Наталья Поклонская готова показатьTransparency International свое имущество, если сотрудники организации расскажут о своем. Аудиозапись соответствующего обращения с Soundcloud Поклонская опубликовала в твиттере.

«Так вот — встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как и где я живу, я покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего», — заявила она.

По словам Поклонской, «господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией» также должны показать, как и где живут они и их семьи.

«Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на такой просмотр. А то вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе», — отметила депутат.