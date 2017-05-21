Куба назвала нелепым поздравление Трампа с днем независимости

Куба назвала «нелепым» заявление президента США Дональда Трампа с днем независимости. Как передает ТАСС, соответствующее сообщение зачитали вечером 20 мая в эфире кубинского телевидения.

Авторы обращения отметили, что американские СМИ опубликовали «послание плохо информированного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к народу Кубы по случаю 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики».

«В тот день родилась американская неоколония, просуществовавшая до 1 января 1959 года»,— сказал диктор. «Даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики»,— отмечается в сообщении кубинского телевидения.

Отметим, что днем ранее Трамп поздравил Кубу со 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании. «Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека, моя администрация привержена достижению этого»,— заявил американский лидер.