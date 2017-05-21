СМИ сообщили о намерении Украины ввести визы с РФ через неделю

Верховная рада Украины собирается на следующей неделе проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам источников во фракциях «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», на прошедшей неделе депутаты должны были провести сверку голосов, чтобы понять, смогут ли они организовать результативное голосование за введение данной меры. Если итоги сверки устроят представителей Рады, то на следующей неделе вопрос внесут на голосование.

Пока итоги сверки не оглашаются.

Однако источники уверяют, что вероятность голосования за введения визового режима с Россией высока.