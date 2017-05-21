В Турции установили личность найденного умершего офицера XIX века

Совместными усилиями турецких и российских экспертов была определена личность умершего в XIX веке офицера, останки которого были найдены при строительстве дома в Ардагане. Об этом сообщает Haberturk.

Выяснилось, что они принадлежат подполковнику Карлу Ржепецкому, который служил в 78-м Навагинском полку 20-й стрелковой дивизии 1-го Кавказского корпуса. Он умер из-за болезни в 1894 году.

На месте, где был похоронен Ржепецкий, в то время находилось военное кладбище.